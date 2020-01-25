Грац, Австрия, , 19:52 — REGNUM Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов победили в соревнованиях танцевальных пар на Чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

За свой прокат фигуристы получили 131,69 балла, суммарный результат — 220,42 балла. Второе место заняли Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 220,28 балла. Третье место заняли Александр Степанова и Иван Букин (Россия) — 211,29 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали чемпионами России по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных пар. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, результат которых составил 219, 72 балла. Замкнули тройку Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (197,73).

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