Вольфсбург, Германия, , 19:37 — REGNUM 25 января на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге в рамках 19-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Вольфсбург» и «Герта». Противостояние завершилось волевой победой берлинской команды.

MVP противостояния с оценкой 8.47 был признан фланговый защитник Максимилиан Миттельштадт, отдавший голевую передачу, подавший 4 корнера и совершивший 4 отбора и 4 успешные обводки. Точность передач игрока составила 65%

«Герта» одержала шестую победу в сезоне, набрала 22 очка и поднялась на 13-ю строчку. «Вольфсбург» с 24-мя баллами идет на 10-м месте.

Статистика матча («Вольфсбург"/"Герта»)

Удары 19/8

Удары в створ 7/2

Владение мячом 60%/40%

Фолы 8/8

Угловые 9/3

WhoScored 6.42/7.09

Составы на матч:

«Вольфсбург»: Кастельс, Руссийон, Мбабу, Кнохе, Тиссеран, Брекало, Штеффен, Гилавоги, Шлагер, Арнольд, Вегорст.

Запас: де Азеведо, Силва, Клаус, Перван, Герхардт, Мехмеди (↑ 63), Брукс, Гинчек (↑ 88), Виктор (↑ 82).

Главный тренер: Оливер Гласнер.

«Герта»: Ярштейн, Штарк, Клюнтер, Миттельштадт, Торунарига, Шельбред, Груич, Дилросун, Аскасибар, Вульф, Лукебакио.

Запас: Крафт, Пекарик, Эссвайн (↑ 76), Лекки, Кепке, Ибишевич, Платтенхардт, Зельке (↑ 90).

Главный тренер: Юрген Клинсман.

Бригада арбитров: Маркус Шмидт | Мартин Томсен | Марсель Пайгрим | Рене Роде.

Желтые карточки: Торунарига — 37.

Забитые мячи: Адмир Мехмеди (Марсель Тиссеран) 68 — 1:0, Джордан Торунарига (Максимилиан Миттельштадт) 74 — 1:1.