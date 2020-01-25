Феррара, Италия, , 19:32 — REGNUM 25 января на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре (Италия) в рамках 21-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2019/20 был разыгран матч между командами «СПАЛ» и «Болонья». Противостояние завершилось волевой победой гостей.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.03 был признан 30-летний центральный полузащитник Андреа Поли, забивший последний мяч гостей, совершивший 2 отбора и 1 успешную обводку. Точность передач футболиста составила 90%.

«Болонья», набрав 27 очков, обошла «Торино», и «Верону» и поднялась на 9-е место. «СПАЛ» с 15-ю баллами расположился на 18-й позиции.

Статистика матча («СПАЛ"/"Болонья»)

Удары 20/19

Удары в створ 5/6

Владение мячом 49%/51%

Фолы 14/15

Угловые 5/9

WhoScored 6.34/6.95

Составы на матч:

«СПАЛ»: Бериша, Жулио, Сионек, Викари, Миссироли, Валоти, Реца, Дабо, Эспето, Ди Франческо, Петанья.

Запас: Флоккари, Мурджиа, Тим, Летица, Фелипе, Томович, Бонифази, Палоски, Саломон, Каннистра, Янкович, Туньов.

Главный тренер: Леандро Семпличи.

«Болонья»: Скорупский, Паз, Томиясу, Мбайе, Данило, Поли, Сориано, Орсолини, Сантандер, Паласио.

Запас: да Коста, Домингес, Ольсен, Корбо, Сванберг, Болока, Сарр, Барроу.

Главный тренер: Мирослав Танига.

Бригада арбитров: Микаэль Фаббри | Алессандро Костанцо | Филиппо Валериани | Лука Паретто.

Желтые карточки: Сионек — 11, Валоти — 14, Паз — 22, Бериша — 28, Петанья — 35, Орсолини — 68, Томиясу — 89.

Забитые мячи: Андреа Петанья (пенальти) 23 — 1:0, Франческо Викари (автогол) 24 — 1:1, Муса Барроу 60 — 1:2, Андреа Поли (Роберто Сориано) 63 — 1:3.