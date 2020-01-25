Поклюка, Словения, , 19:20 — REGNUM Сборная России по биатлону заняла четвертое место в смешанной эстафете 4×6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения).

Первое место заняла сборная Франции, за которую выступали Кентен Фийон Майе, Симон Детьё, Жюстин Бреза, Жулия Симон. Они финишировали с результатом 1:17.53,3 (0+8 доп. патронов).

Вторые — Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд) — +40,6 (0+4). Третьи — Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Яннина Хеттих, Ванесса Хинц) — +1.01,4 (0+5).

За Россию выступали Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых. Отставание российской команды от французов составило 1.24,8 (0+7).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл мужской спринт на этапе Кубка мира в германском городе Рупольдинг. Среди российских биатлонистов лучший результат показал Александр Логинов, который отстал от лидера на 44, 4 секунды и занял 11-место.

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