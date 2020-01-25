Берлин, , 15:56 — REGNUM Российский лыжник Андрей Большунов стал победителем скиатлона (гонки смешанным стилем) у мужчин на дистанции 30 км на этапе Кубка мира (КМ), проходящего в Оберстдорфе (Германия).

Победное время прохождения дистанции российского спортсмена составило 1 час 13 минут 40,6 секунды.

Второе место занял норвежский спортсмен Симен Крюгер, который отстал от победителя всего лишь на +0,9 секунды. Третье место — ещё у одного норвежского лыжника, Сьюра Рете, отставшего от лидера на +1,2 секунды.

Ещё три российских лыжника вошли в итоговую лучшую десятку: Андрей Ларьков стал шестым (+6,1 секунды), Евгений Белов — девятым (+18,8) и Александр Бессмертных — десятым (+19,1 секунды).

Как сообщало, ранее Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграл скиатлон (гонку смешанным стилем) на дистанции 15 км у женщин в соревнованиях, проходящих в раках Кубка мира, а Наталья Непряева из России заняла шестое место.