Лондон, , 15:33 — REGNUM Испанский форвард дортмундского футбольного «Боруссия» Пако Алькасер может перейти в лондонскую команду «Тоттенхэм Хотспур». Об этом 25 января сообщает Bild.

По данным издания, лондонский клуб уже начал переговоры с дортмундской командой о возможности трансфера 26-летнего футболиста в свой состав.

Пр этом в «Тоттенхэме» видят в Алькасере замену своему травмированному нападающему Гарри Кейну. Текущий контракт игрока с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года

Отметим, в нынешнем сезоне Пако Алькасер сыграл в составе дортмундской «Боруссии» в 15 матчах и отметился в них 7 голами и 2 результативными передачами Его примерная трансферная стоимость составляет €42 млн.