Мельбурн, Австралия, , 15:31 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев уверенно обыграл представителя Австралии Алексея Попырина в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мемфисе.

Российский спортсмен без особых затруднений обыграл австралийца в трех сетах со счетом 6:4, 6:3, 6:2.

Тенисты провели на корте 1 час 47 минут. За это время Медведев, являющийся четвертой ракеткой мира, 6 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и смог реализовать 5 из 8 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент, занимающий 96-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), подал навылет 8 раз, 7 раз ошибся при подаче и не смог реализовать единственный брейк-пойнт.

Отметим, соперником Медведева в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису станет Стэн Вавринка из Швейцарии, который ранее вышел в 1/8 финала турнира, после того как его соперник — американец Джон Иснер, не смог продолжать матч третьего круга и вынужден был сняться с соревнований.