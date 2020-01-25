Лейпциг, Германия, , 15:02 — REGNUM Испанский полузащитник загребского футбольного клуба «Динамо» Даниэль Ольмо перешёл в составе команды «РБ Лейпциг». Об этом 25 января сообщает пресс-служба клуба.

Также известно, что лейпцигский клуб и 21-летний футболист заключили контракт до 2024 года и что игрок будет выступать в команде под номером 25.

При этом ранее в СМИ появилась информации, что трансфер испанского полузащитника обошёлся немецкой команде в €30 млн плес ещё €5 млн в виде бонусов.

Отметим, Даниэль Ольмо является воспитанником «Барселоны» и пришел в загребское «Динамо» в 2015 году. В нынешнем сезоне сыграл за клуб в девяти матчах и отметился в них 3 голами.