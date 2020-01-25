Мельбурн, Австралия, , 14:24 — REGNUM Немецкий теннисист Александр Зверев переиграл представителя Испании Фернандо Вердаско в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мельбурне.

Немец уверенно переиграл испанца в трех сетах со счетом 6:2, 6:2, 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 58 минут.

За это время Зверев, являющийся седьмым в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), подал навылет 15 раз, трижды ошибся при подаче и смог реализовать 6 из 10 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент, являющийся 51-й ракеткой мира, 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и смог реализовать 1 из 5 брейков.

Отметим, соперником Александра Зверева в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису станет российский теннисист Андрей Рублёв, который ранее обыграл четырех сетах бельгийца Давила Гоффена.