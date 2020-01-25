Москва, , 14:22 — REGNUM Российский нападающий чешской футбольной команды «Млады Болеслав» Николай Комличенко без каких-либо затруднений прошел медицинский осмотр перед своим возможным переходом в состав московского клуба «Динамо». Об этом 25 января сообщает Чемпионат.ком.

Также уточняется, что врачи не обнаружили у 24-летнего нападающего никаких серьезных проблем со здоровьем.

Кроме этого, уточняется, что в ближайшее время игрок должен подписать с руководством московского «Динамо» контракт на срок в четыре с половиной года.

Отметим, Николай Комличенко является воспитанником клуба «Краснодар», он перешёл в «Млада Болеслав» зимой минувшего года за €400 тысяч. В нынешнем сезоне сыграл за чешский клуб в 15 матчах и отметился в них 10 голами.