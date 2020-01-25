Берлин, , 14:13 — REGNUM Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграл скиатлон (гонку смешанным стилем) на дистанции 15 км у женщин в соревнованиях, проходящих в раках Кубка мира в Оберстдорфе (Германия).

Победной время прохождения дистанции норвежкой составило 40 минут 05,2 секунды. Второе место заняла еще одна норвежская спортсменка — Ингвильд Остберг, отставшая от лидера на +15,5 секунды. Третье место у австрийской лыжницы Тереза Штадлобер, которая прошла дистанцию со временем +15,6 секунды ко времени победительницы.

Лучшей из российских лыжниц стала Наталья Непряева, финишировавшая шестой с отставанием от лидера на +23,4 секунды. Остальные лыжницы из России не вошли в лучшую десятку.