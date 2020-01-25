Париж, , 13:19 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» может обменять своего аргентинского полузащитника Леандро Паредеса миланской команде «Интер». Об этом 25 января сообщает Tuttosport.

По данным источника, парижский клуб хотел бы получить себе в состав бразильского Лукаса Пакету. Также уточняется, что клубы уже начали переговоры о трансфере 22-летнего бразильца.

Напомним, Леандро Паредес играл в составе санкт-петербургской команды «Зенит», куда он перешел за €23 млн, с лета 2017 года по январь 2019. Всего сыграл в составе «сине-бело-голубых» в 61 матче и отметился в них 10 голами.