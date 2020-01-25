Мельбурн, Австралия, , 13:16 — REGNUM Теннисистка из Украины Элина Свитолина уступила с разгромным счетом в двух сетах представительнице Испании Гарбинье Мугурусе в матче третьего тура Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), проходящего в Мельбурне.

Испанка одержала верх над украинкой в двух сетах со счетом 1:6, 2:6.

Соперницы провели на корте 1 час 3 минуты. За это время Свитолина, являющаяся пятой ракеткой мира, два раза подала навылет и ни разу не ошиблась при подаче.

Её оппонентка, являющаяся 32-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), подала навылет 4 раза, один раз допустила двойную ошибку и смогла реализовать 4 из возможных 13 брейков.

Отметим, соперницей Мугурусы в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии в четвертом круге станет победительница матча между Зариной Дияс из Казахстана и Кики Бертенс, представляющую Нидерланды.