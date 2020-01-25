Барселона, Испания, , 12:49 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» договорился о трансфере в свой состав защитника бразильской команды «Коритиба» Яна Куото. Об этом 25 января сообщает Sport.es.

По информации источника, трансфер 17-летнего бразильца будет стоить каталонскому клубу €5 млн.

При этом отметается, что до июня 2020 года, когда футболисту исполнится 18 лет, он будет играть в составе «Коритибы». Данное обстоятельство позволит «Барселоне» уклониться от проблем с ФИФА, чтобы не нарушить правила перехода несовершеннолетнего игрока.

Отметим, также Ян Куото играет за юношескую сборную Бразилии по футболу и стал в её составе в 2019 году чемпионом мира.