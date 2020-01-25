Торонто, Канада, , 12:13 — REGNUM Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки, который является рекордсменом североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству забитых за карьеру шайб (894), считает, что российский капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить его рекорд и это пойдет на пользу лиге. Его слова на эту тему 25 января приводит официальный сайт лиги.

«Я верю, что рекорды нужны, чтобы ставились новые. Я очень горжусь тем, чего я достиг», — заявил Гретцки и добавил, что ему было сложно поставить его рекорд и он знает, что то, что в настоящее время делает российский хоккеист — это тоже тяжело.

«У меня нет никаких сомнений, что у Овечкина есть шанс побить этот рекорд», — добавил Гретцки, указав, что для этого надо быть здоровым, а российский капитан «Вашингтона» доказал, что может биться, оставаясь здоровым и уже играет за хороший клуб.

«Я думаю, что новый рекорд пойдёт на пользу НХЛ. С первого дня, когда в НХЛ появился Овечкин, мы знали, кем он является. Он упорно работал и любил забивать голы», — также сказал легендарный хоккеист.

Отметим, всего в настоящее время в активе российского форварда и капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина 692 шайбы, забитые им за его карьеру в НХЛ.

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