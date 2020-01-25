Ла-Плата, , 12:14 — REGNUM Аргентинский защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может перейти в состав аргентинской команды «Эстудиантес» из Ла-Платы. Об этом 25 января сообщает портал Ole.

При этом отмечается, что 29-летний игрок сам обратился к руководству «МЮ» с просьбой позволить перейти ему в другой клуб, так как в основной состав команды он не входит и планов на него у нынешнего главного тренера клуба Уле-Гуннара Сульшера не имеется.

Отметим, Маркос Рохо играет за «МЮ» с 2014 года и за это время выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, а также стал победителем Лиги Европы. Кроме этого, он уже выступал за «Эстудиантес» в начале своей карьеры, а затем в 2010 году перешёл в московский «Спартак», где был до 2012 года.