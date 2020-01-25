Лиссабон, , 12:19 — REGNUM Экс-защитник московского футбольного клуба «Спартак» Марко Петкович из Сербии вошел в состав португальской команды «Тондела». Об этом 25 января сообщает пресс-служба португальской команды.

Также сообщается, что соглашение между «Тонделой» и 27-летним футболистом из Сербии рассчитано до конца сезона 2021/22.

Отметим, Марко Петкович выступал в составе красно-белых с 2017 года и стал в составе московской команды обладателем Суперкубка России в этом же году. В январе минувшего года руководство «Спартака» объявило о расторжении контракта с игроком.