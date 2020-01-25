Майами, США, , 11:05 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл команду «Майами Хит» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами и закончилась со счетом 117:122 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, оформивший в матче трипл-дабл с 33 очками, 10 подборами и 10 результативными передачами. Ещё 22 очка записал в актив команды его одноклубник — разрывающий Ландри Шамет.

У «Майами» самым результативным стал лёгкий форвард Джимми Батлер, в активе которого 20 очков в матче.

Отметим, данная победа для «Клипперс» стала пятой за последние семь матчей текущего регулярного чемпионата НБА. Для «Майами» данное поражение стало третьим в последних семи играх.