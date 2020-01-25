Мельбурн, Австралия, , 11:00 — REGNUM Румынская теннисистка Симона Халеп легко переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящему в Мельбурне.

Румынка взяла верх над казахской теннисисткой в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За это время Халеп, являющаяся третей ракеткой мира, трижды подала навылет, также трижды ошиблась при подаче и смогла реализовать пять брейк-пойнтов. Путинцева, занимающая 38-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), за это же время ни разу не подала навылет, дважды опустила двойную ошибку и реализовала 2 брейка.

Отметим, в 1/8 финала соперницей Халеп Открытого чемпионата Австралии по теннису станет победительница противостояния между Элисе Мертенс из Бельгии и Катрин Беллис из США.