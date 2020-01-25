Сан-Антонио, США, , 10:59 — REGNUM Баскетбольный клуб «Финикс Санз» переиграл команду «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и закончилась со счетом 99:103 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Санз» Девин Букер, который оформил в матче дабл-дабл с 35 очками и 10 результативными передачами.

У «Сан-Антонио» самым результативным стал защитник Демар Дерозан, набравший 30 очков в игре.

Отметим, эта победа стала четвертой для «Финикса» за последние семь игр нынешнего сезона НБА, прервав серию из двух поражений подряд. Для «Сан-Антонио» данное поражение стало третьим в последних семи матчах.