Мельбурн, Австралия, , 10:37 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно обыграл своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту в третьем раунде Открытого теннисного турнира Австралии (Australian Open», проходящем в Мельбурне.

Надаль обыграл Карреньо-Бусту в трех сетах со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 40 минут. За это время Надаль, являющийся первой ракеткой мира, подал навылет 9 раз, ни разу не ошибся при подаче и смог реализовать 5 из 10 возможных брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 30-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), 6 раз подал навылет и один раз ошибся при подаче.

Отметим, соперником Надаля в 1/8 финала Открытого теннисного турнира Австралии станет победитель матча между российским теннисистом Кареном Хачановым и австралийцем Ником Кирьосом.