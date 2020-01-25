Сан-Франциско, США, , 10:33 — REGNUM Баскетбольный клуб «Индиана Пэйсерс» уверенно обыграл команду «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Чейз Центр» в Сан-Франциско и закончилась в пользу гостей со счетом 118:129.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Уорриорз» Д'Анджело Расселл, набравший за игру 37 очков.

У «Индианы» самым результативным стал форвард Ти Джей Уоррен, который набрал за матч 33 очка.

Отметим, эта победа стала шестой и третьей подряд для «Индианы» в последних семи матчах текущего регулярного сезона НБА. Для «Уорриорз» данное поражение стало третьим подряд.