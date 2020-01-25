Мельбурн, Австралия, , 10:18 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв оказался сильнее представителя Бельгии Давила Гоффена в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.

Рублев переиграл бельгийца в четырех сетах со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте ровно три часа.

За это время Рублев, являющийся шестнадцатым в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), подал навылет 11 раз, один раз ошибся при подаче и смог реализовать 5 из 6 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент, являющийся 11-й ракеткой мира, 14 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и смог реализовать 4 брейка.

Отметим, в матче 1/8 финала турнира Australian Open в Мельбурне соперником Рублёва станет победитель противостояния между испанцем Фернандо Вердаско и немцем Александром Зверевым.