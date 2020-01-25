Новый Орлеан, США, , 10:14 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» переиграл команду «Нью-Орлеан Пеликанз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане и закончилась в пользу гостей со счетом 106:113.

Наиболее результативным игроком встречи оказался сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, который оформил в матче дабл-дабл с 27 очками и 12 подборами.

У «Пеликанз» самым результативным стал защитник Джош Харт, также оформивший в игре дабл-дабл с 15 очками и 13 подборами.

Отметим, данное поражение стало для «Денвера» пятым в последних семи играх текущего регулярного сезона НБА. Для «Нью-Орлеана» это поражение стало четвёртым в последних семи матчах.