Милан, Италия, , 10:07 — REGNUM Австрийский хавбек футбольного миланского клуба «Интер» Валентино Лазаро перешёл на правах аренды в команду «Ньюкасл». Об этом 25 января сообщает пресс-служба английского клуба.

Также сообщается, что 23-летний футболист арендован на срок до окончания нынешнего сезона и данная аренда стоила для «Ньюкаслу» €2 млн.

«Горд оказаться в Премьер-лиге и в таком легендарном клубе. С нетерпением жду выхода на поле, чтобы помочь команде», — написал игрок по поводу своего перехода на своей странице в соцсети Twitter

Отметим, в нынешнем сезоне итальянской футбольной Серии А Валентино Лазаро сыграл в составе «Интера» шесть матче и отметился в них одной голевой передачей.