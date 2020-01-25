Миннеаполис, США, , 10:06 — REGNUM Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» переиграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Таргет-центр» в Миннеаполисе и закончилась со счётом 124:131 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Рокетс» Расселл Уэстбрук, который оформил в матче впечатляющий дабл-дабл с 45 очками и 10 результативными передачами. Ещё 27 очков принес «Хьюстон» защитник Эрик Гордон.

У «Миннесоты» самым результативным стал центровой из Доминиканской республики Карл-Энтони Таунс, оформивший в матче дабл-дабл с 30 очками и 12 подборами.

Отметим, эта победа стала третьей для «Хьюстона» в последних семи матчах текущего регулярного сезона НБА. Для «Миннесоты» данное поражение стало восьмым подряд.