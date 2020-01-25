Ла-Плата, , 09:35 — REGNUM Известный в прошлом футболист и тренер аргентинского футбольного клуба из Ла-Платы «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона отказался от должности главного тренера сборной Венесуэлы по футболу. Об этом 25 января сообщает Fox Sports.

Как рассказал источнику сам 59-летний специалист, ранее к нему обратились с данным предложением, однако сам он намерен продолжать свою работу в нынешнем клубе.

Отметим, Диего Марадона за время своей игровой карьеры дважды — в 1986 и 1990 году становился чемпионом мира в составе сборной Аргентины по футболу. Он пришел на должность главного наставника клуба «Химнасия и Эсгрима» осенью минувшего года.