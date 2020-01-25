Чикаго, США, 25 января 2020, 09:09 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сакраменто Кингз» обыграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Игра прошла на паркете площадки «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счетом 81:98 в пользу гостей.
При этом самыми результативными игроками встречи стали защитник «Чикаго» Зак Лавин и защитник «Сакраменто» Бадди Хилд, оба набравшие за игру по 21 очку.
Отметим, данной победой «Сакраменто» прервал свою проигрышную серию из шести подряд игр в последних семи матчах текущего регулярного сезона НБА. Для «Чикаго» данное поражение стало четвёртым в последних семи матчах.