Чикаго, США, , 09:09 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сакраменто Кингз» обыграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счетом 81:98 в пользу гостей.

При этом самыми результативными игроками встречи стали защитник «Чикаго» Зак Лавин и защитник «Сакраменто» Бадди Хилд, оба набравшие за игру по 21 очку.

Отметим, данной победой «Сакраменто» прервал свою проигрышную серию из шести подряд игр в последних семи матчах текущего регулярного сезона НБА. Для «Чикаго» данное поражение стало четвёртым в последних семи матчах.