Сент-Луис, США, , 08:58 — REGNUM Защитник хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» Джейкоб Славин стал победителем в конкурсе на точность бросков на Матче всех звёзд североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проходящем в Сент-Луисе.

Славин потратил меньше всего времени на то, чтобы поразить пять мишеней в воротах, ему потребовалось на этом 9,505 секунды.

Также в конкурсе принимали участие — Леон Драйзатль («Эдмонтон Ойлерз», 10,257 секунды), Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз», 13,074), Алекс Пьетранджело («Сент-Луис Блюз», 13,763), Тайлер Бертуцци («Детройт Ред Уингз», 13,868), Марк Шайфли («Виннипег Джетс», 15,160), Томаш Гертл («Сан-Хосе Шаркс», 17,161) и Нико Хишир («Нью-Джерси Дэвилз», 19,550).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский голкипер клуба «Тампа-Бэй Лайтингз» Андрей Василевский занял второе место в конкурсе голкиперов на Матче всех звёзд НХЛ в Сент-Луисе.