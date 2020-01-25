Оклахома-сити, США, , 08:50 — REGNUM Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» нанес поражение с разгромным счетом команде «Атланта Хоукс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончилась в пользу хозяев со счетом 140:111.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, который оформил в матче дабл-дабл с 26 очками и 16 результативными передачами.

У «Оклахомы» самым результативным оказался итальянский лёгкий форвард команды Данило Галлинари, набравший в игре 25 очков.

Отметим, эта победа стала для «Оклахомы» четвертой подряд в последних семи матчах текущего регулярного сезона НБА. Для «Атланты» данное поражение стало четвертым в последних семи играх.