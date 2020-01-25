Лондон, , 08:49 — REGNUM Датский полузащитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен перейдет в состав миланской команды «Интер» и будет официально представлен 27 января. Об этом 25 января сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, стороны уже согласовали все условия трансфера 27-летнего футболиста, который обойдется миланскому клубу в €20 млн.

Отметим, Кристиан Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года, куда он перешёл из амстердамской команды «Аякс». В текущем сезоне он сыграл за свой нынешний клуб в 25 матчах и отметился в них 3 голами и 3 результативными передачами. Текущий контракт игрока рассчитан до конца июня нынешнего года.