Нью-Йорк, США, , 08:37 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» обыграл команду «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась в пользу гостей со счетом 112:118.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Рэпторз» Кайл Лоури, сумевший набрать 26 очков за игру. Ещё 23 очка принес «Торонто» камерунский форвард Паскаль Сиакам.

У «Никс» самым результативным оказался форвард Маркус Моррис, оформивший в матче дабл-дабл с 21 очком и 10 подборами.

Отметим, это шестая подряд победа для «Торонто» в последних семи мачтах текущего регулярного чемпионата НБА. Для «Никс» данное поражение стало пятым в последних семи играх.