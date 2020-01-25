Сент-Луис, США, , 08:29 — REGNUM Голкипер хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон стал победителем конкурса вратарей на Матче всех звёзд североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проходящем в рамках Звездного уикенда лиги в Сент-Луисе.

Биннингтон смог отразить десять подряд буллитов в конкурсе вратарей.

Второе место занял российский голкипер клуба «Тампа-Бэй Лайтингз» Андрей Василевский, сумевший отразить десять подряд бросков по своим воротам.

Третьим в конкурсе голкиперов стал вратарь Фредерик Андерсен из клуба «Торонто Мэйпл Лифс», отразивший семь подряд бросков.

Как сообщало, ранее капитан хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер стал победителем конкурса на самый сильный бросок, проходившего в рамках Матча всех звёзд североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Сент-Луисе.