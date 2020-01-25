Детройт, США, 25 января 2020, 08:29 — REGNUM Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлис» обыграл баскетболистов «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Игра состоялась на паркете площадки «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась со счетом 112:125 в пользу гостей.
Наиболее результативным игроком встречи оказался форвард «Гриззлис» Джарен Джексон, который набрал за игру 29 очков.
У «Детройта» самым результативным стал разыгрывающий Деррик Роуз, набравший 22 очка в матче.
Отметим, эта победа прервала проигрышную серию «Мемфиса» из двух подряд игр в текущем регулярном чемпионате НБА. Для «Детройта» данное поражение стало четвёртым в последних семи матчах.