Детройт, США, , 08:29 — REGNUM Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлис» обыграл баскетболистов «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась со счетом 112:125 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи оказался форвард «Гриззлис» Джарен Джексон, который набрал за игру 29 очков.

У «Детройта» самым результативным стал разыгрывающий Деррик Роуз, набравший 22 очка в матче.

Отметим, эта победа прервала проигрышную серию «Мемфиса» из двух подряд игр в текущем регулярном чемпионате НБА. Для «Детройта» данное поражение стало четвёртым в последних семи матчах.