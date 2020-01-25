Бразилиа, , 08:15 — REGNUM Бразильская дзюдоистка Рафаэла Силва, являющаяся чемпионкой Олимпийских игр 206 года в весовой категории до 57 кг, на два года отстранена от участия в соревнованиях по решению Международной федерации дзюдо. Об этом 25 января сообщает газета «Глобу».

Причиной принятия такого решения федерацией стал проявленный 27-летней дзюдоисткой допинг-тест во время Панамериканских игр в Лиме (Перу), сданный ею 9 августа минувшего года.

В пробе бразильской спортсменки было обнаружено вещество фенотерол, используемое при лечении респираторных заболеваний.

Такое решение может не позволить Силве принять участие в летних Играх 2020 года и потому бразильянка собирается обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация с большой вероятностью проиграет дело об отстранении спортсменов из РФ в Спортивном арбитражном суде (CAS).