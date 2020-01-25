Орландо, США, , 08:32 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» уверенно обыграл команду «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась убедительной победой гостей со счетом 98:109.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Селтикс» Кемба Уокер, который набрал в матче 37 очков. Его коллега по клубу лёгкий форвард Гордон Хэйворд оформил в матче дабл-дабл с 22 очками и 14 подборами.

У «Орландо» самым результативным стал французский защитник клуба Эван Фурнье, набравший в игре 30 очков.

Отметим, данная победа стала для «Бостона» четвертой в последних семи играх текущего регулярного сезона НБА. Для «Орландо» это поражение — четвертое в последних шести матчах.