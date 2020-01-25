Сент-Луис, США, , 08:30 — REGNUM Капитан хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер стал победителем конкурса на самый сильный бросок, проходившего в рамках Матча всех звёзд североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Сент-Луисе.

Победный результат Уэбера составил 106,5 миль в час (примерно 171,4 км/ч).

Также в данном конкурсе принимали участие Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз», 104,5 м/ч), Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс», 102,4 м/ч), Марк Джиордано («Калгари Флэймз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») (оба — по 102,1 м/ч) и Сет Джонс («Коламбус Блю Джекетс», 98,8 м/ч).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Российского форварда и капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина включили в состав первой пятерки лучших игроков НХЛ.