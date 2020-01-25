Брешиа, Италия, 25 января 2020, 08:00 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» переиграл команду «Брешия» в матче двадцать первого тура итальянского чемпионата по футболу.
Игра состоялась на поле стадиона «Марио Ригамонти» в Брешии и закончилась с минимальным счетом 0:1 в пользу гостей.
Автором единственного во встрече гола стал хорватский форвард «Милана» Анте Ребич, отличившийся на 71-й минуте матча.
Отметим, по итогам матча в активе «Милана» стало 31 очко, клуб находится на пятом месте турнирной таблицы итальянской Серии А. У «Брешии» 15 очков и девятнадцатая, предпоследняя строчка.