Брешиа, Италия, , 08:00 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» переиграл команду «Брешия» в матче двадцать первого тура итальянского чемпионата по футболу.

Игра состоялась на поле стадиона «Марио Ригамонти» в Брешии и закончилась с минимальным счетом 0:1 в пользу гостей.

Автором единственного во встрече гола стал хорватский форвард «Милана» Анте Ребич, отличившийся на 71-й минуте матча.

Отметим, по итогам матча в активе «Милана» стало 31 очко, клуб находится на пятом месте турнирной таблицы итальянской Серии А. У «Брешии» 15 очков и девятнадцатая, предпоследняя строчка.