Мельбурн, Австралия, , 08:33 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала верх над представительницей Чехии Каролиной Плишковой в матче третье круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.

Российская спортсменка переиграла чешку в двух сетах со счетом 7:6, 7:6.

Соперницы провели на корте 2 часа 25 минут. За это время Павлюченкова, занимающая 30 — место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), 5 раз подала навылет, допустила 11 ошибок при подаче и смогла реализовать 2 из 15 возможных брейк-пойнтов. Её соперница, являющаяся второй ракеткой мира, 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и смогла реализовать 2 из 10 брейков.

Отметим, соперницей Павлюченковой в четвёртом круге Australian Open станет немецкая спортсменка и экс-первая ракетка мира Ангелик Кербер.