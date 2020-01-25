Шарлотт, США, , 08:32 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» уверенно обыграл команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «АккорХотелс Арена» в Берси и закончилась со счетом 103:116 в пользу гостей.

При этом самым результативным встречи стал защитник «Хорнетс» Малик Монк, который набрал за матч 31 очко.

Наиболее результативным игроком у «Бакс» оказался греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший в матче впечатляющий дабл-дабл с 30 очками и 16 подборами. Ещё 20 очков принес команде его одноклубник Эрик Бледсо.

Отметим, данная победа стала восьмой подряд для «Милуоки» в восьми последних играх текущего регулярного сезона НБА. Для «Шарлотт» данное поражение стало восьмым подряд.