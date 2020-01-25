Торонто, Канада, , 07:59 — REGNUM Российского форварда и капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина включили в состав первой пятерки лучших игроков североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам десятилетия. Об этом 25 января сообщает пресс-служба лиги.

Также наряду с Овечкиным в неё вошли нападающие Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») и Патрик Кейн («Чикаго Блекхоукс»), защитники Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз») и Данкан Кит («Чикаго») и вратарь Марк-Андре Флери («Вегас Голден Найтс»).

Хоккеистов для сборной десятилетия НХЛ выбирали главные менеджеры и главные тренер клубов НХЛ, журналисты официального сайта лиги и сотрудники телеканалов NBC и TVA, а также портала Sportsnet.

Во вторую пятерку лучших игроков НХЛ вошел российский форвард команды «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Также в неё вошли нападающие Патрис Бержерон («Бостон Брюинз») и Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтингз»), защитники Эрик Карлссон («Сан-Хосе Шаркс») и Здено Хара («Бостон»), а также голкипер Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Отметим, Александр Овечкин также является лучшим снайпером прошедшего десятилетия с 437 заброшенными шайбами. В списке лучших бомбардиров он идет третьим, набрав 780 (437 шайб + 343 результативные передачи». На первом месте в нем Патрик Кейн (802), на втором Сидни Кросби (788).