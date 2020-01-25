Дортмунд, Германия, , 08:31 — REGNUM Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» разгромил с крупным счетом команду «Кёльн» в матче девятнадцатого тура немецкого футбольного чемпионата.

Игра прошла на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

В составе победителей голами отличились португальский защитник дортмундцев Рафаэл Геррейру (1-я минута), форвард Марко Ройс (29-я), английский хавбек команды Джейдон Санчо (48-я) и оформивший в матче дубль норвежский нападающий клуба Эрлинг Холанд (77-я и 88-я).

Автором единственного мяча «Кёльна», ставшего в итоге «голом престижа», стал нападающий Марк Ут.

Отметим, по итогам встречи дортмундская «Боруссия» набрала 36 очков и находится на третьем месте турнирной таблицы немецкой бундеслиги. У «Кёльна» 20 очков и тринадцатая строчка.