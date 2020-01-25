Грац, Австрия, , 02:08 — REGNUM Чемпионами Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар в австрийском Граце стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебренная и бронзовая медали также у российских фигуристов.

17-летняя Бойкова и 20-летний Козловский по итогам двух программ получили 234,58 балла (82,34 за короткую и 152,24 — за произвольную).

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Убедительное право представлять Россию в Граце Бойкова и Козловский завоевали, победив на чемпионате России в Красноярске.

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Серебренная медаль была заслужена вручена Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, получившим 208,64 балла (73,50 за короткую и 135,14 за произвольную. Бронзовая — Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину, получившим 206,53 балла (74,92 за короткую и 131,61 за произвольную).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января чемпионом Европы в мужском одиночном катании стал Дмитрий Алиев (272,89). Второе место также у российского одиночника Артура Даниеляна (246,74).

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