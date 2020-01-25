Ростов-на-Дону, , 00:41 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Ригой» (Латвия) в контрольном матче в Абу-Даби. Об этом ИА REGNUM сообщили в в пресс-службе донской команды.

В ворота соперников жёлто-синие отправили три мяча, тогда как латвийские оппоненты отличались один раз — 3:1.

«Дубль в составе «Ростова» оформил Роман Еременко, ещё один гол забил Павел Мамаев», — говорится в сообщении.

Подготовка к весенней части российского чемпионата в ОАЭ для подопечных Валерия Карпина завершена.