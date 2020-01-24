Лозанна, Швейцария, 24 января 2020, 22:10 — REGNUM Отборочный турнир по боксу на Олимпиаду 2020 г. пройдёт в столице Иордании, сообщили 24 января в пресс-службе Международного олимпийского комитета.
Уточняется, что турнир состоится в Аммане 3−11 марта 2020 г.
Напомним, турнир должен был состояться в городе Ухане (Хубэй, Китай) 3−14 февраля 2020 г., но из-за эпидемии коронавируса его пришлось перенести: китайский город закрыт на карантин.
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