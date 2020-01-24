Рига, , 15:36 — REGNUM Федерация футбола Латвии (LFF) назвала имена лучших футболистов страны прошлого сезона среди мужчин и женщин. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, ими стали вратарь национальной сборной Павел Штейнбор и футболистка рижского «Динамо» Ольга Шевцова.

Отмечается, что 34-летний Павел Штейнбор провёл в прошлом году 100-й матч за сборную в отборочном цикле чемпионата Европы. Он получил 49 голосов, его преследователь Марцис Ош отстал при голосовании на 24 голоса. Сейчас Штейнбор выступает за гданьский клуб «Арка» в чемпионате высшей лиги Польши.

Ольга Шевцова стала обладательницей титула «Лучший футболист» в третий раз подряд. Она обошла свою преследовательницу Карлину Миксоне на 5 голосов.