Мельбурн, Австралия, , 14:30 — REGNUM Канадский теннисист Милош Раонич одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом в третьем круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 30 минут, завершилась со счётом 7:5, 6:4, 7:6 (7:2).

Раонич 19 раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника девять эйсов, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

В четвёртом круге турнира Раонич сыграет с хорватским теннисистом Марином Чиличем.

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