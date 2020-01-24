Лондон, , 13:13 — REGNUM Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен может перейти в миланский «Интер». Об этом сообщил журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.

По информации источника, «Интер» согласовал с «Тоттенхэмом» сумму трансфера 27-летнего футболиста. Предполагается, что она составит €20 млн.

Ожидается, что Эриксен подпишет с новым клубом контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Напомним, Эриксен играет за «Тоттенхэм» с 2013 года. В текущем сезоне он провёл в 20 матчей Английской премьер-лиги, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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