Мельбурн, Австралия, , 12:51 — REGNUM Американская теннисистка Кори Гауфф одержала победу над представительницей Японии Наоми Осакой в третьем круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 7 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Гауфф один раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, одна ошибка на подаче и один брейк.

В четвёртом круге турнира 15-летняя Гауфф сыграет с победительницей матча Софья Кенин (США) — Чжан Шуай (Китай).

Напомним, Осака являлась действующей чемпионкой Australian Open. В 2019 году она обыграла в финале Петру Квитову.

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