Млада-Болеслав, Чехия, , 12:27 — REGNUM Российский нападающий чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко близок к переходу в московское «Динамо». Об этом сообщается на сайте чешского клуба.

Отмечается, что Комличенко улетел в Москву для прохождения медицинского осмотра перед трансфером. Он получил разрешение на отъезд из расположения команды.

Напомним, Комличенко с 2017 года играет за «Младу-Болеслав». В сезоне 2018/19 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив рекордные 28 голов. В текущем сезоне на его счету 10 мячей.

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